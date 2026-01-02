◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）１９９６年以来３０年ぶり史上最多１５度目の総合優勝を目指す中大は、岡田開成（２年）がトップを守り５区にタスキをつないだ。早大は２位に浮上。当日変更で入ったスーパールーキー、鈴木琉胤（るい、１年）がケニア人留学生のヴィンセント（２０２３年、東京国際大）の区