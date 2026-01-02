昨年大みそか放送のテレビ特番の視聴率が２日、ビデオリサーチから発表された。テレビ朝日系「ザワつく！大晦日２０２５」（午後６時〜７時）が世帯平均視聴率１１・４％をマークし、５年連続で民放トップとなった。個人視聴率は７・２％。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）同番組は午後５時〜６時の時間帯が世帯平均９・６％（個人５・７％）、午後７時〜深夜１時までの時間帯が世帯平均７・４％（同４・５％）だった。