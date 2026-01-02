◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）中大は１区の藤田大智（３年）が区間２位と好発進。エース区間の２区では溜池一太（４年）が区間６位と踏ん張り、３区で本間颯（３年）が区間賞の好走で首位に立った。４区の岡田開成（２年）も堅実に走り、首位をキープ。５区の柴田大地（３年）が往路優勝に向かって箱