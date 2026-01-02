◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）４区は、トップでスタートした中大の岡田開成（２年）が先頭をキープし、５区の柴田大地（３年）にタスキリレー。優勝候補とされる「４強」の一角が、２位の早大に１分１２秒差をつけて５区に入った。５位でタスキを受けた国学院大は、辻原輝（３年）がトップと２分２９秒差