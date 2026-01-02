腹が減っては戦ができぬ……昔から言われるとおり、食は生活に大きな影響を及ぼしました。それは戦国時代の人々も同じで、大将から雑兵に至るまで、食べずに戦い続けることはできません。と言って過酷な戦場でいちいち料理している余裕もない……そんな時に重宝するのが兵糧丸（ひょうろうがん）と呼ばれる陣中食（携帯食糧）でした。という訳で、今回はこちらの兵糧丸について紹介したいと思います。※関連記事↓亀甲、独輪車、焙