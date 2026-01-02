2025年が明け、新たな年が幕を開けました。昨年は、幸いにも大規模な災害こそ起こらなかったものの、日本各地では事故や自然災害が相次ぎました。加えて、物価高騰はいまだ収束の兆しを見せず、多くの課題を抱えたまま2026年を迎えることとなりました。一方、世界に目を向ければ、ロシアによるウクライナ侵攻をはじめとする国際紛争は、終わることのないまま、混迷の度を深めています。このような時代だからこそ、初詣に神社仏閣を