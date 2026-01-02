重慶江北国際空港に設置された「年間旅客数５千万人突破」記念ウォールの前で、記念撮影する乗務員。（２０２５年１２月３１日撮影、重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶1月2日】中国重慶市の江北国際空港は2025年、年間旅客数が初めて5千万人を超えた。郵便・貨物取扱量も50万トン以上となり過去最高を記録した。同空港は現在、国内外164カ所に路線を設け、国内は204路線を開設。運航中の国際（地域）路線は38路線に上り、