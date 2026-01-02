◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）歌手の相川七瀬（50）が2日、自身のX（旧ツイッター）を更新。第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路で活躍する母校・国学院大にエールを送った。往路1区で、国学院大の青木瑠郁（4年）が区間賞を獲得。補欠登録から当日のエントリー変更で1区に起用され、1時間0分28秒は第98回大会の吉居大和（中大）の1時間0分40秒を12