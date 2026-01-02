県内はあす昼前にかけて大雪となる所がある見込みで、気象台は交通障害に十分注意するよう呼びかけています。午前11時の各地の積雪は朝日町で26センチ、魚津市で21センチ、富山空港で12センチ、富山市で10センチなどとなっています。日本付近はあすにかけて強い冬型の気圧配置が続き、北陸上空に強い寒気が流れ込むため、県内はあす昼前にかけて大雪となる所がありそうです。また大気の状態が非常に不安定で、局地的に積乱雲が発達