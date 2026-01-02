テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（31）が1日、自身のインスタグラムを更新。新年の抱負とともに「お気に入り」というミニスカ衣装姿を披露した。三谷アナは「あけましておめでとうございます。たくさん笑って思う存分仕事する一年にします！」とあいさつ。「今年は待ちに待ったサッカーワールドカップの年。後悔なく過ごして参ります！」と抱負もつづった。ジャケット姿にひざを出したミニスカ姿でしゃがみ笑顔の写真や、太ももあ