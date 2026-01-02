■第102回東京箱根間往復大学駅伝競走・往路（2日 東京・大手町〜神奈川・芦ノ湖 107.5キロ）箱根駅伝・往路は最後の“山登り5区”へ。3連覇を狙う青山学院大は、トップ中央大と3分25秒差の5位で5区の大エース、黒田朝日（4年）にタスキをつないだ。中央大は2年生の岡田開成から5区柴田大地（3年）へ。2001年の77回大会以来、25年ぶりの往路優勝を狙う。2位は早稲田大、3位は国学院大、4位は城西大と続いた。青学大の4区は3年生で