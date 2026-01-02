2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。事件部門の第3位は、こちら！（初公開日 2025/10/31）。【画像】「名古屋市西区稲生町5丁目主婦殺人事件」の写真（15枚）をすべて見る＊＊＊1999年11月に名古屋市西区で主婦・高羽奈美子さん（当時32歳）が殺害された事件をめぐり、10月31日、愛知県警が容疑者を逮捕した。逮捕を受け、夫の高羽悟さんは次のように語った。「今日12時