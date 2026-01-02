「レースアンバサダーアワード2024」グランプリの人気NO・1レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（28）が2日までに、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。新年のあいさつに加え、ランジェリーショットも投稿した。ベッドの上で淡い緑色のランジェリー姿で膝立ちする写真をアップし、「新年あけましておめでとうございます昨年も沢山の出会いと優しさに包まれて幸せいっぱいな1年でした今年も毎