昨年大みそかに放送された「第76回NHK紅白歌合戦」第2部（午後9時）の平均世帯視聴率が、関東地区で35・2％（関西地区34・4％）だったことが2日、ビデオリサーチの調べで分かった。過去最低だった23年の31・9％から3・3ポイント上げた。午後7時20分からの1部は、30・8％（関西地区31・5％）だった。個人視聴率は第1部で23・2％（関西地区23・5％）、第2部で26・4％（関西地区26・0％）だった。番組では司会を有吉弘行（51）綾瀬は