気象庁によりますと四国地方では、きょう（２日）昼過ぎからあす（３日）昼前にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。 【画像をみる】四国地方 あす（３日）昼前にかけて大雪のおそれ→「Uターンラッシュ」など交通障害に注意 四国地方では、３日午前中にかけて冬型の気圧配置が強まり、上空約１５００メートルには、氷点下９度