アメリカン航空は、ダラス・フォートワース国際空港での顧客体験を向上させ、ハブ空港の競争力を強化する。スケジュールを再構築し、出発・到着が重なる時間帯を9から13へと増やす。12月27日から運航スケジュールに反映している。ピーク時には1日平均10万人以上、出発便は930便に達し、接続性と朝の乗り継ぎが改善する。極端に短い最短接続の集中を緩和し、既存の大半の接続機会を確保しつつ、新たな接続を創出する。乗り継ぎ手荷