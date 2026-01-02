女優で声優の戸田恵子が1月1日に自身のアメブロを更新。『第76回NHK紅白歌合戦』に出演した際の共演者との交流を報告した。この日、戸田は「午前中たっぷり寝まして、いざ紅白に出陣しましたー！な〜んて大袈裟ですけど、無事に終わりましたー！」と紅白歌合戦への出演を報告。「ライン100件以上、来てた〜！良き思い出だー！」と喜びをつづった。続けて「紅白にはたくさんの知り合いが居たのですが、写真を撮る間なんて無くて」と