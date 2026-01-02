All About ニュース編集部は12月5〜6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『北斗の拳』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「実写版ジュウザを演じてほしい俳優」ランキングを紹介します。「雲のジュウザ」の異名を持つジュウザは、つかみどころのない自由奔放さと天賦の才に裏打ちされた実力の持ち主。本作のヒロインであるユリアとは異母兄にあたります。【6位までのランキング結果を見る】2