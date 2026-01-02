ヤクルトの歴史を知る元名参謀が池山監督について語った(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext2026年は新生ヤクルトが動き出す。チームは21年、22年とリーグ連覇を果たしたが、その後は2年連続5位と低迷。昨季は5年ぶりの最下位に沈んだ。再建を託された池山隆寛新監督は現役時代、関根潤三監督が指揮を執った80年代後半に遊撃のレギュラーに定着した。90年代に入ると、野村克也監督が築いた黄金期に主軸としてチームをけん引してきた