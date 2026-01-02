◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路)早稲田大学は4区でスーパールーキーの鈴木琉胤選手が快走をみせ、見事区間賞を獲得しました。平塚中継所では4位だった早稲田大学。鈴木選手は序盤で前を行く城西大学に追いつくと、10キロ手前で駒澤大学を抜き、2位に浮上します。さらに平塚中継所で1分48秒あった先頭との差を大幅に縮め、1分12秒差で小田原中継所へ。1時間0分1秒と、2023年にヴィンセント選手(東京国際大学)が記録し