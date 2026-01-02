◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路)中央大学の本間颯選手が3区で1時間0分8秒を記録し、2年連続区間賞を獲得しました。本間選手は昨年も3区を担い、1位を引き継ぐ走りで区間賞を記録。今回は2位でタスキを受けると、テンポのよい走りを維持し続け首位で4区の走者へタスキを渡しました。レース後のインタビューで本間選手は、「出雲駅伝と全日本大学駅伝で、チームのみんなであったり、応援してくださる方々に対して期待