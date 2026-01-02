「箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）３０年ぶりの総合優勝を狙う中大が４区も首位で往路最終５区に突入した。０１年大会以来２５年ぶりの往路優勝に王手をかけた。早大の鈴木琉胤（１年）が１時間０分１秒という日本人最速記録、ヴィンセント（東京国際大）の持つ区間記録にわずか１秒差の快記録で２位に浮上し、５区の工藤慎作（３年）にタスキを渡した。３位国学院大、王者青学大が４位まで浮上し、５区