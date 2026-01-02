新年2日目のきょう、各地で初売りが行われ、正月らしいにぎわいを見せています。宮城・仙台市では、江戸時代から続く伝統の「仙台初売り」が行われました。「仙台初売り」は、国が景品表示法の特例で認めている“豪華な景品”が特徴です。「お茶の井ケ田」では、お茶や電化製品などが詰められた「茶箱」が人気で、朝から多くの人が初売りを楽しんでいました。また、2月に閉店する愛知・名古屋市の名鉄百貨店では最後の初売りが行わ