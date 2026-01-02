パドレス・ダルビッシュ有投手が１日、自身のＸを更新。新年の挨拶と、今年一年の決意を記した。ダルビッシュは「あけましておめでとうございます。２０２６年もよろしくお願いします」と記し、「昨年は肘の大きな手術もあり、今年はそのリハビリに費やす１年になります」と自身の状況に触れた。続けて、「今年４０歳になりますので今までの人生を見つめ直し、反省し、また再出発するために力、知識を蓄える年にしたいと思い