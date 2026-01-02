健康的に焼肉を食べるにはどうするといいか。同志社大学糖化ストレス研究センター客員教授の八木雅之さんは「焼き肉を食べるときには、ポリフェノールが豊富な野菜や果物を食べることで、万病のもとになるAGEsの生成を防ぐことができる。また、タレに酢やレモン果汁を使うといいが、牛タンを頼むと添えられているレモンを焼いた肉に絞るのは誤りだ」という――。※本稿は、八木雅之『最新科学でわかった 老けない食べ方の新常識』