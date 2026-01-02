強打の捕手として阪神、西武で通算４７４本塁打を放った希代のホームラン・アーティスト、田淵幸一さんは、巨人に憧れを抱きながら、ドラフトで宿敵・阪神に入団。高々と舞い上がる美しい本塁打でファンを魅了し、トレードされた西武で悲願の日本一を手にした。スポーツ報知で連載した巨人のライバルだった名選手の連続インタビュー「巨人が恐れた男たち」から再録する。（取材・構成＝太田倫、湯浅佳典）◆［喜］「王さん一本足