東京六大学の春季リーグ戦で、戦後１８人目となる三冠王を獲得した立大の山形球道外野手（４年＝興南）が２日、箱根駅伝を観戦した。２区を走った立大・馬場賢人とはコミュニティ福祉学部スポーツウエルネス学科の同級生。普段から仲が良く、昨年に引き続き今年も応援に訪れたという。沿道から声援を送ったが「今年は気づいてくれなかった…」と笑った。山形は昨年の大学日本代表に選出。馬場も７月にドイツで開催された「Ｆ