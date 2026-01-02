◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）１区１６位と出遅れた青学大は２区の飯田翔大（２年）が１時間６分２９秒で区間１０位と粘り、順位を１１位に押し上げた。２、３週間前に２区出走を通達された飯田は「６７分を一つの目安にしてたので、そこから３０秒ぐらい速いのは本当、自分の中でも合格点かなとも思い