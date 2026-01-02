１日に放送されたテレビ朝日系「芸能人格付けチェック！２０２６お正月スペシャル」（午後６時〜９時）の世帯平均視聴率が１９・７％だったことが２日、分かった。個人視聴率は１４・０％。番組前半（午後５時〜６時）は世帯平均１２・７％、個人８・３％だった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）近年では同局系で恒例の正月特番となっており、世帯平均で２１年は２２・８％、２２年は２０・１％、２３年は１９・６％を