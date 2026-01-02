今年の注目馬は、２５年の千葉サラブレットセールで３番目に高い７２００万円で落札されたコレオシークエンス（牡３歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父サートゥルナーリア）だ。昨年、グレード制導入以降では開業初年度の最多タイ２１勝をマークした佐藤悠調教師は「デビュー前から厩舎の2歳の中でも楽しみな馬でした。千葉セリ出身で動きの質がすごく良かったですね」と話す一頭だ。その期待通り、２５年１１月１５日の２歳新馬（東