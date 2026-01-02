Ｊ１名古屋は２日、今治（Ｊ２）からＦＷマルクスビニシウスを完全移籍で獲得したと発表した。また、同日、ＭＦ高嶺朋樹を札幌（Ｊ２）から期限付き移籍で獲得したことも発表した。移籍期間は６月３０日まで。２５年に今治で３６試合１７得点と活躍した２７歳のビニシウスは名古屋を通じ「この新たな挑戦にとても喜びと意欲を感じています。豊かな歴史、実績、そして熱狂的なサポーターを持つクラブに移籍できたことを嬉しく思