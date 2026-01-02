◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）早大が当日変更で投入した１年生が、驚異の走りを見せた。４区を任されたスーパールーキー・鈴木琉胤は、平塚中継所で３区の山口竣平（２年）からタスキを受け取ると勢いよく初の箱根路へ。ぐんぐんと勢いを増し、２３年にヴィンセント（東京国際大）がマークした区間記録（１