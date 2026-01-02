女優の松田るか(30)が2日、自身のインスタグラムを通じ、結婚を報告した。お相手は脚本家の谷碧仁(たに・あおと)氏。松田のインスタグラムに連名の文書が掲載され、「私ごとで恐縮ですが、松田るかと谷碧仁は入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と伝えた。「お互いに口数が多く、声も身振り手振りも大きいことから、物理的にも賑やかな家になると思います。対話に対話を重ね、小さな幸せを幸せだと言う勇気と