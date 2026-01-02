◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路)3連覇を目指す青山学院大学。先頭の中央大学から3分24秒差の5位で5区の黒田朝日選手(4年)へとタスキをつなぎました。1区では区間新記録も飛び出すハイレベルなレースで、小河原陽琉選手(2年)が1時間01分47秒のタイムも区間16位。先頭と1分19秒差のスタートとなります。2区では飯田翔大選手(2年)が5人抜きで11位に浮上。3区では宇田川瞬矢選手(4年)が3人抜きで8位に押し上げると、4区