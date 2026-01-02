人気漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の最新話（1170話）の1ページが、作品公式サイトで公開された。冒頭ページでは、「出て来いコノヤロー!!!」「とにかく“悪魔の実”を…」のセリフが書かれている。【画像】いきなり戦闘！新たな悪魔の実公開された『ワンピース』最新話1ページ最新話の全ページは1月5日発売の連載誌『週刊少年ジャンプ』で読むことができる。『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で