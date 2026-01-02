櫻坂46・松田里奈の1st写真集『まつりの時間』（1月20日発売／幻冬舎）から先行カットが公開された。 櫻坂46 松田里奈、1st写真集のタイトルは『まつりの時間』に決定表紙4パターンが公開 松田里奈（まつだ・りな）は、1999年10月13日生まれ、宮崎県出身。2018年「坂道合同新規メンバーオーディション」に合格し、欅坂46に二期生として加入。グループ名が櫻坂46に改名した後、2022年には2代目キャ