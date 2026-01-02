野暮ったいと感じていた民藝の器が、超絶技巧の工藝品と同じくらい感動を与えてくれると気づいたのはなぜか。機械生産にはない手仕事ならではの価値、そしてモノに宿る「人の心の温かな流れ」から伝わるものとは。【画像】インド仏教僧でもある塚原龍雲さん日本の伝統工藝品のEC事業や、伝統技術を建築・空間デザインに応用する事業を展開している塚原龍雲氏の書籍『なぜ日本の手しごとが世界を変えるのか』より一部を抜粋・再構成