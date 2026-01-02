米国男子ツアー開幕戦「ザ・セントリー」で通算11勝目を飾り、タイガー・ウッズ（米国）主宰のツアー外競技「ヒーローワールドチャレンジ」での優勝で2025年を締めた松山英樹。12月末に行われた会見で一年の振り返り、また2026年シーズンに米ツアーへ参戦する若手日本勢への見解、自身の意気込みを語った。【後編】（取材・構成/高木彩音）【写真】笑顔で会見に応じる松山英樹◇米国男子ツアーの2026年シーズンは、1月15日からの「