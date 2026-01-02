【モデルプレス＝2026/01/02】テレビ東京では、1月8日よる6時25分より「同じ穴の頂〜同業者が口を揃える神様〜」を放送。メイプル超合金のカズレーザーと女優の本田翼がMCを務める。【写真】本田翼、胸元開き衣装姿◆「同じ穴の頂」ゴールデン枠で第2弾放送決定2025年11月23日に放送された第1弾が反響を呼び、この度ゴールデン枠にて第2弾の放送が決定。さまざまな業界には、世間に知られていなくても同じ業界の人に憧れられ、尊敬