【モデルプレス＝2026/01/02】櫻坂46の松田里奈が1月20日発売する1st写真集「まつりの時間」（幻冬舎）より、新規カットが解禁された。【写真】坂道キャプテン、ワンピから美背中披露 “ありのまま”の姿◆松田里奈、26歳誕生日に撮影今回解禁されたカットは、26歳の誕生日に撮影。「Happy Birthday」のプレートをかじる、微笑ましい1枚である。ケーキと手紙のサプライズに、思わず涙をこぼす場面もあったという。◆松田里奈1st写