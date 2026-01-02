食生活が乱れると体だけでなく心も不調に 栄養が安定すれば心も安定食事習慣も整えて 20～30代は仕事でもプライベートでも変化の多い年代。令和6年の厚生労働白書で、若者（20～39歳）の約3割が「こころの不調を身近に感じる」と回答するなど、特に近年は若者のメンタル不調が増加しています。食べ物は、体の健康だけでなく、心の健康にも大きな影響を与えます。体に必要な栄養素が足りないと、脳の働きやホ