スイス南部クランモンタナのバーで発生した爆発火災で、スイス当局は２日、約４０人が死亡、１１５人以上が負傷したと明らかにした。多くは重傷という。地元メディアによると、犠牲者の多くは若者で遺体の損傷が激しく身元の特定が難航しており、全容解明には数日を要する見通しだ。地元自治体は異常な乾燥を理由に「花火の使用」を禁止していたさなかの大惨事だった。ヴァレー州警察の広報官は２日の会見で、犠牲者の多くが激