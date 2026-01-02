◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）午前８時に始まったレースは、往路最終５区へ。これまで多くの物語を生み出した箱根の山が、選手を待ち構える。小田原中継所にトップで飛び込んだのは、前回５位の中大。２年生の岡田開成が後続に追い上げられながらもトップを守り、３年生の柴田大地につないだ。早大は当