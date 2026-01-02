ドジャースが昨季のワールドシリーズ（ＷＳ）で対戦したブルージェイズからＦＡとなっている大物遊撃手、Ｂ・ビシェット内野手（２７）に関心を寄せていると１日（日本時間２日）、「ＮＹポスト」のＪ・ヘイマン記者が報じた。ビシェットは昨季、１３９試合に出場し、打率３割１分１厘、１８本塁打、９４打点。２１〜２２年には２年連続最多安打、２１〜２３年には３年連続２０本塁打と長打力も兼ね備える好打者だ。昨季は左膝