【「魔力ゼロの落ちこぼれ、呪殺の妖刀に選ばれる。」連載開始】 1月2日 連載開始 【拡大画像へ】 コアミックスは、WEB漫画サイト「ゼノン編集部」で「魔力ゼロの落ちこぼれ、呪殺の妖刀に選ばれる。」の連載を1月2日よりスタートする。 本作は「持ち主を呪い殺す妖刀と一緒に追放されたけど、何故か使いこなして最強になってしまった件」の玖遠紅音氏が原作を担当。松おうき氏が作画