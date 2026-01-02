藤井聡太六冠（23歳）は現代将棋界のスーパースターだ。八大タイトルのうち6つを手中に収めている藤井は、2026年も将棋界の主役となるだろう。では「将棋史上最強」とも言われる藤井がこのまま「一強」の時代を長く続けるのかといえば、それはわからない。気の早い向きからは、藤井から2つのタイトルを奪取した伊藤匠二冠（23歳）が並び立つ「二強」の時代に入ったのではないか、という声も上がり始めた。さらには不屈の精神で藤