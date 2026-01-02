こちらは、合体しつつある3つの相互作用銀河からなる系と、各銀河に存在するAGN（活動銀河核）を描いた想像図。おとめ座の方向、約12億光年先にあるこの系は、AGNのカタログ名をもとに「WISE J121857.42+103551.2/WISE J121901.77+103515.0」と呼ばれています。本記事では以下「J1218/J1219+1035」と表記します。【▲ それぞれがAGN（活動銀河核）を持つ3つの相互作用銀河からなる「J1218/J1219+1035」の想像図（Credit: NSF/AUI/N