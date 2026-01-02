■これまでのあらすじ聡の家庭では、夫婦の家事育児家計は折半。大手企業勤務の妻の希望で始めたことだが、聡の出世には悪影響だし自分は家庭の犠牲になっていると常々思っている。そんなやさぐれた心を癒やしてくれたのが部下のユキ。同僚たちとうまくやれない彼女を守らなければと使命感もあるのだ。ある日、ユキにアクセサリーをプレゼントした聡は久美にも同じものを贈る。建前は妻をねぎらう贈り物だが、実は裏切っているお詫