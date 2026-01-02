皇居では、新春恒例の「新年一般参賀」が行われています。2日午前10時過ぎ、天皇皇后両陛下は長女の愛子さま、上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻、佳子さま、悠仁さまなど、皇族方と共に宮殿のベランダに立たれました。陛下は、「新年おめでとうございます。新しい年をこうして一緒に祝うことをうれしく思います。その一方で、昨年も地震や大雨、林野火災、大雪などによる災害が各地で発生するなど、多くの方々がご苦労の多い生活をされて