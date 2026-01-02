埼玉西武ライオンズからメジャー移籍を目指していた今井達也投手（27）が、ヒューストン・アストロズと3年契約で合意したと複数の現地メディアが報じました。今井投手は最速160kmのストレートとスライダーを武器に、3年連続の2桁勝利をマークし、メジャー挑戦を決意。アメリカのスポーツ専門局は、2017年と2022年にワールドシリーズ制覇を果たしたア・リーグの強豪、アストロズと合意したと報じました。3年総額は約84億7800万円。